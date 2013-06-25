صورة في تويتر تعيد باندا مهددة بالانقراض لحديقة الحيوان

عثرت حديقة واشنطن للحيوانات على الباندا الأصهب الذي كانت تفتش عنه منذ الأحد الماضي بعد ساعات على بثها نداءً للتفتيش عنه عبر خدمة تويتر.

وقد عثر على راستي، وهو ذكر باندا أصهب يبلغ السنة تقريباً، وأعيد إلى حظيرته على ما أعلنت حديقة الحيوانات من دون أي تفاصيل أخرى على حسابها في خدمة تويتر.

وأضافت الحديقة: "شكراً لكل الذين ساعدونا على البحث عنه وإيجاده".

وقبل ساعات على ذلك، قالت الحديقة عبر تويتر إن راستي "مريض ربما او انه يختبئ هذا إن لم يكن أحدهم قد أخذه".

وأوضحت: "عندما ترتفع الحرارة تمضي حيوانات الباندا يومها وهي تستريح وقد يكون راستي في حديقة الحيوانات أو قربها مختبئاً في شجرة"، محذرة من أن "الباندا الاصهب حيوان بري ويعضّ إذا شعر بأنه مهدّد".

والباندا الاصهب هو من الثدييات الصغيرة بحجم القط وموطنها الطبيعي جبال هملايا وجنوب غرب الصين وهي غير الباندا الصينية العملاقة.