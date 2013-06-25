طائر حمام مغامر.. ضلّ طريقه فعبر المحيط الهادئ

قطع طائر حمام ياباني مغامر المحيط الهادئ وصولاً إلى كندا، حيث سيستبقيه مربو حمام سباقات أملاً في أن تتحلى ذريته بمزايا خاصة تؤهلها لخوض السباقات الطويلة، على ما أعلن مسؤولون محليون.

وعُثر على الطائر النحيل والواهن في قاعدة لسلاح الجو الكندي على جزيرة فانكوفر في مقاطعة بريتيش كولومبيا (غرب كندا)، ومن ثم نقل إلى ملجأ للحيوانات حيث عُولج من مرض منتشر في صفوف الطيور.

وقال ريدج ويستكوت، من جمعية "ايفيان ريكيو سوسايتي": "نظن أنه انطلق من اليابان وضل طريقه أو تلقفته عاصفة قبل أن يصل إلى كندا بعدما استراح على سفن شحن طوال رحلته".

وطائر الحمام هذا يبلغ السنة وقد أطلق في 9 من أيار/مايو الماضي مع 8000 حمامة أخرى من شمال اليابان في إطار سباق يمتد على 1000 كيلومتر، على ما أوضح مالكه هيروياسو تاكاسو، رجل الأعمال البالغ 73 عاماً، ويملك 10 من طيور الحمام الزاجل الأخرى، وهو لا يصدق ما حصل، وقال: "لم يسبق لي أن سمعت أن طيور حمام أخرى سافرت إلى كندا. هذا أمر لا يمكن تصوره".

وأوضح "لابد أنه استراح على سفن شحن للوصول إلى المرفأ هناك".

ويمكن لطائر الحمام أن يقطع مسافة 650 كيلومتراً كحد أقصى. وقد قطع هذا الاخير مسافة ثمانية آلاف كيلومتر. وقال ويستكوت إن مالكه الاصلي الذي كان الطائر يحمل رقم هاتفه، لم يشأ أن يسترده بالطائرة لأن الرحلة تكلف كثيراً.

وقامت الجمعية المحلية لمربي الحمام بمساعٍ لتبني الطير أملاً في جعله يتكاثر. وقال ويستكوت: "أنا على ثقة بأن صغاره ستكون ممتازة في السباقات للمسافات الطويلة".

ووأضاف: "طلبت منا السلطات وثائق سفر فقلنا إن الطائر وصل بنفسه. وقد صنف على أنه طائر مهاجر مما سمح لنا بتجنب الجمارك وكل الوثائق المرافقة لها".

ويأمل المالك الياباني تاكاسو أن يحيا طائره حياة جديدة في كندا "سأكون سعيداً أن يهتم به شخص آخر".