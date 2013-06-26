محمد بن راشد يبلغ أوائل الثانوية بنتائجهم هاتفياً

فاجأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المتفوقين في الثانوية العامة باتصالات هاتفية أبلغهم فيها بالنتائج التي حصلوا عليها، متمنياً لهم مزيداً من النجاح والتفوق في حياتهم العلمية والعملية.

وجاء في المركز الأول على مستوى القسم الأدبي الطالبة المواطنة سارة عبدالرحيم العمادي من مدرسة مارية القبطية بمنطقة دبي التعليمية، وذلك بنسبة 99.75%، وفي القسم العلمي جاءت الطالبة لارا حازم محمود من مدرسة مضب للتعليم الثانوي بمنطقة الفجيرة التعليمية وذلك بنسبة 99.93%، وفي القسم العلمي أيضاً جاء الطالب المواطن عبدالله محمود عبدالله أحمد من مدرسة محمد بن حمد الشرقي بمنطقة الفجيرة في المركز الأول على مستوى المواطنين في الدولة وذلك بنسبة 99.55%.

كما تمنى الشيخ محمد بن راشد للجميع مواصلة النجاح والتفوق في مسيرتهم التعليمية، وبارك لجميع الطلبة الناجحين اجتيازهم واحدة من المراحل التعليمية المهمة في حياتهم.

وتوجه الشيخ محمد بن راشد بالشكر لكافة أعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية والفنية على جهودهم خلال العام الدراسي 2013/2012، مما ساهم في إنجاحه وفي توفير المناخ التعليمي المناسب للطلبة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تعليقاً على هذه المناسبة "إن مشاركة المتفوقين لحظات النجاح والتفوق تدخل السعادة على نفوسنا ونفوسهم، كما تعطيهم هذه اللحظات دافعاً لمزيد من التفوق تعطينا نحن أيضاً دافعاً لعمل المزيد من أجل تطوير التعليم في بلادنا. نحن نفخر بالمتفوقين، ونهنئ أهلهم، ونتمنى للجميع النجاح في الحياة العلمية والعملية".

وأضاف آل مكتوم "أشكر كل مدرس ومدرسة تعبوا من أجل أبنائنا، وكل مربٍّ ومربية بذلوا أوقاتهم من أجل تربية أجيالنا، وكل إداري في الميدان أو في الوزارة ساهموا بتوفير بيئة تعليمية صالحة لأبنائنا، وأقول لهم جميعاً مستقبل الإمارات يبدأ من مدارسها، وأنتم من يحرص على هذا المستقبل ويبنيه لنا ولأجيالنا القادمة".