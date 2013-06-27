الرجال ينجذبون للوجوه الجديدة أكثر من النساء

بينت دراسة اسكتلندية حديثة أجريت في جامعة غلاسكو، أن الرجال يعتبرون الوجوه الجديدة التي لم يروها من قبل أكثر جاذبية على عكس النساء اللواتي يعتبرن الوجوه المألوفة هي الأجمل.

وتوصل الباحثون لهذه النتيجة من خلال عرض العشرات من صور لوجوه مختلفة من الجنسين على الرجال والنساء، ولوحظ أن تقييم الرجال لجاذبية وجوه النساء الجديدة والتي يشاهدونها لأول مرة كان أعلى مما لو عُرضت عليهم مرة ثانية وثالثة، على عكس النساء اللواتي زاد تقييمهن لجاذبية وجمال الوجوه كلما عُرضت عليهن مرات أكثر.

وفسر الباحثون هذه الظاهرة بأن طفرة حدثت أثناء تطور الذكور جعلتهم يسعون لزيادة فرص الإنجاب عن طريق اللقاء مع أكبر عدد من الشريكات.

هذا وقد ألقت هذه الدراسة الضوء على طريقة تقييم كلا الجنسين للألفة والراحة للأشخاص، حيث ذُكر في دراسات سابقة أن السبب وراء انجذاب البعض لأصدقائهم وأحبائهم وراحتهم لهم هو أشكال وجوههم ومقاساتها التي تكون مقاربة لباقي الناس، ولكن هذه الدراسة بينت الاختلاف بين الجنسين في الانجذاب الأولى.