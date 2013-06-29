طفل روسي يتخذ من أفعى "الكوبر هيد" لعبة

لا يعلم هذا الطفل الروسي ما قد تسببه لدغة تلك الأفعى التي أخذ يلعب بها ظناً منه أنها إحدى تلك الألعاب المقدمة للأطفال حيث إن عمره لم يتجاوز الـ18 شهراً، كما يظهر هذا المقطع الذي تم تداوله بشكل واسع عبر موقع "يوتيوب".

ويجلس الطفل وسط المياه وهو ممسك بالأفعى يلعب بها يمنةً ويسرة، وبجانبه أحد الأشخاص الذي يبدو في بداية الفيديو يتراجع خوفاً من اقترابها منه.

وبينما يقوم هذا الطفل الذي لا يعي خطورة ما يفعله من لعب بأفعى سامة، تتعالى ضحكات والده ووالدته خلف الكاميرا دون أي اهتمام لما قد تتسبب به لدغة مثل هذه الأفاعي، حيث إنها تعتبر من أخطر الأفاعي والثعابين بل ومن أخطر الزواحف في العالم.

ويصل طول الأفعى النحاسية الرأس أو الكوبر هيد أو أفعى "الماء السامة"، المكتملة النمو إلى 105سم، رغم أن طول بعضها يصل إلى أكثر من 1,5م، وتعتبر التي تظهر في مقطع الفيديو واحدة من هذه الأفاعي.

وعادة ما تكون لها علامات سوداء عريضة حول جسمها، وتتغذى هذه الأفعى على مجموعة كبيرة من الحيوانات، بما في ذلك الضفادع والسمك والثدييات من الحيوانات والطيور، كما تولد صغارها في فصل الصيف.

وعادةً ما يُمكن مشاهدة أفعى الماء السامة في الأماكن المائية، وفي المياه السبخة المتجمعة عند الأنهار والجداول، ويمكن مشاهدتها على شواطئ بعض البحيرات، ولدغة أفعى الماء السامة شديدة الخطورة وقد تتسبب في وفاة الشخص البالغ.

