المولود الملكي أول ولي عهد يمضي أيامه الأولى خارج القصر

يتساءل الجميع عن مكان إقامة المولود الملكي ومكان ولادته، حيث من المتوقع أن تمكث كيت في منزل والديها في الريف إلى حين اكتمال الجناح الخاص بالأمير وليام وكيت في قصر "Kensington".

وبلغت تكلفة الجناح الخاص للأمير وليام وكيت المليون ونصف المليون دولار.

وسيكون المولود أول ولي عهد يمضي أيامه الأولى خارج القصر، حيث تلد كيت كما الأميرة ديانا في مستشفى القديسة ماري وسط لندن، فيما سيبقى الأمير وليام بجانب كيت خلال الولادة.

وتعتبر الأميرة الراحلة ديانا أول من خالف التقاليد الملكية، عندما رفضت الولادة داخل القصر.

وقالت انجرد سيورد، خبيرة ملكية ومحررة مجلة "ماجستي" كل بنت تود أن تكون مع والدتها والشقة المؤقتة في قصر "كنزنجتن" صغيرة جدا وأفضل لكيت أن تكون بين عائلتها والأمير وليام يحب البقاء معهم ايضاً، ومنزلهم كبير وصمموا فيه حضانة وهم أثرياء ويمكنهم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة".

وأضافت انجرد سيورد "ديانا رفضت الولادة في قصر باكنجهام واتفقت مع طبيبها أنه من الأمان أن تلد في مستشفى، لذا فإن وليام أول ولي عهد يولد في مستشفى، لأن كل الأطفال الملكيين ولدوا في القصر والملكة اليزابيث ولدت كل أولادها في قصر باكنجهام".

وتاريخياً، وقبل تغيير قوانين أسبقية الذكور كان عضو من أعضاء البرلمان يحضر الولادة للتأكد من هوية ولي العهد.

وقالت انجرد سيورد "عبر التاريخ البريطاني سيدات العائلة المالكة كن يواجهن ضغوطا لإنجاب ولد، بسبب قوانين أسبقية الذكور، وكان عضو من البرلمان ومسؤولان آخران يحضرون في غرفة العمليات".

وسيصدر الإعلان الرسمي عن وصول المولود في بيان معلق على بوابة قصر باكنجهام، بحسب البروتوكول الملكي، وبما أن هذا هو أول ولي عهد يولد في العصر الرقمي فإن العالم سيتعرف على الخبر من خلال شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر".