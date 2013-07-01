شهيرات العالم يُقبِلن على القفطان المغربي لفخامته

تنتعش تجارة وخياطة القفاطين التقليدية والأصيلة، خاصة في فصل الصيف، بالمغرب، حيث تكثر مناسبات الزفاف ومختلف الحفلات العائلية، فيما تقبل عليه المغربيات لفخامة وأناقة هذا اللباس الذي بات يعرف تغييرات كثيرة على تفاصيله وتصميماته العصرية.

ويجذب القفطان المغربي شهيرات الفن والسياسة بالعالم اللواتي يستهويهن هذا الزي التقليدي، إذ ترتديه أبرز نجمات هوليود، وأشهر المغنيات العربيات والعالميات.

وبحلول فصل الصيف يعود للقفطان أو لـ"التشكيطة" المغربية تألقها الذي عُرفت به منذ زمن بعيد، فهذه الأزياء التقليدية تشكل عنصرا رئيسيا لا محيد عنه يؤثث المناسبات الاجتماعية السعيدة والأعياد الدينية أيضا في المجتمع المغربي بمختلف فئاته الفقيرة والغنية.

وتُقبِل المغربيات، وغيرهن من باقي الجنسيات في البلاد، على اقتناء هذه القفاطين جاهزة ومعدة سلفا، أو في أحيان كثيرة يعملن على طلب خياطتها وتفصيلها وفق مقاييس أجسادهن، وهو ما يُنعش مِهن الخياطة التقليدية للقفاطين النسائية، خاصة في أشهر فصل الصيفـ، بخلاف باقي أشهر السنة.

ويقول عبد الرزاق المكناسي، مصمم وخياط تقليدي، "للعربية.نت" إنه بمجرد مجيء الصيف تكثر طلبيات النساء على خياطة القفطان التقليدي، حيث يخترن الأثواب المناسبة والألوان المتاحة حسب أذواقهن، وبعد أخذ المقاييس الخاصة بهن يتم تنفيذ تصميم وحياكة القفطان باليد.

وأشار المكناسي إلى أن القفاطين المغربية تتميز بلمعانها بفضل الخيوط المنسوجة بها "الصقلي"، وتختلف في تكوينها وتصميمها حسب مختلف المناطق، غير أن أشهرها القفطان الفاسي، والقفطان الرباطي، وكلها تتسم بأقمشة فاخرة وألوان مزركشة، لكنها منسجمة مع خاصية التطريز، ومع حزام "المضمَّة" الذي يكون غالبا من الذهب.

شهيرات العالم يقبلن على القفطان

ويجذب القفطان المغربي إعجاب شهيرات العالم، خاصة عندما يزرن المغرب في مختلف المناسبات الفنية أو السياسية أيضا، وهو الزي الرئيسي الذي تتزين به الأميرة سلمى حرم الملك محمد السادس عند حضورها مناسبات زفاف أمراء أو ملوك العالم، ما جعلها تحظى كثيرا بإشادة مجلات الموضة العالمية بفضل حسن اختيارها للقفاطين التي تلبسها.

وظهرت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلنتون في إحدى زياراتها للمغرب بقفطان تقليدي بلون ذهبي، كما ارتدته الممثلة الفرنسية المعروفة كاترين دونوف التي تحرص على التزين به فوق البساط الأحمر لعدد من المهرجانات السينمائية الدولية، وأيضا ارتدته الممثلة إليزابيث تايلور.

جنيفر لوبيز وماريا كاري



وتعشق نجمات الغناء العالمي بيونسي لونز، وماريا كاري، وجنيفر لوبيز، والراحلة ويتني هيوستن وغيرهن كثيرات، ارتداء القفطان المغربي في العديد من المناسبات الفنية العالمية، من مهرجانات وحفلات غنائية ذات صيت دولي، ومنها مهرجان موازين الدولي الذي ينظم كل عام بالبلاد.

أحلام وهيفا وشيرين



ونفس العشق للقفطان المغربي أبدته نجمات الغناء العربي اللائي جربن ارتداء القفطان المحلي، ودأبن على ارتدائه حتى في بلدانهن الأصلية، من قبيل المطربة أحلام، وماجدة الرومي، وديانا حداد، وهيفاء وهبي، وأصالة نصري، وشيرين عبد الوهاب، وغيرهن كثيرات.



