وفاة ابنة ملك مصر وزوجة شاه إيران الإمبراطورة فوزية

توفيت، الثلاثاء، ابنة ملك مصر السابق فؤاد الأول وإمبراطورة إيران السابقة فوزية فؤاد، عن عمر يناهز 92 عاماً.

وأعلن الملك فؤاد الثاني، آخر ملوك مصر، على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وفاة الأميرة فوزية، وأشار إلى أنه سيتم تشييع جنازتها عقب صلاة الظهر، الأربعاء، من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.

الأميرة فوزية فؤاد ابنة الملك فؤاد الأول وأخت الملك فاروق الأول، الذي أطاحت به ثورة 1952، وعمّة الملك فؤاد الثاني، تزوّجت من ولي عهد إيران، محمد رضا بهلوي، في 1939 قبل عامين من تولي زوجها مقاليد الحكم بعد تنحي أبوه عن العرش.

وأنجبت فوزية من زوجها ولي عهد إيران ابنتهما الوحيدة الأميرة شاهيناز بهلوي، وتم الطلاق بينهما في القاهرة في 1945 قبل أن يتم بشكل رسمي في إيران في 1948.

وقال المحامي محمد يكن إن "فوزية التي كانت أول زوجة لشاه إيران الراحل محمد رضا بهلوي ستدفن في القاهرة غداً بمقابر أسرة زوجها الثاني الراحل إسماعيل شيرين".

وكانت فوزية تزوّجت بهلوي عام 1939 قبل جلوسه على عرش إيران وطُلّقا بعد تسع سنوات من الزواج.