فتاة تسقط تحت قطار ثم تقوم وهي تنفض الغبار عن ثيابها

سقطت شابة تشيكية تحت قطار في محطة للسكك الحديدة في مدينة براغ، لكنها خرجت سالمة، إذ شوهدت بعد دقائق قليلة وهي تقوم من بين مقصورتين، وتصعد مجددا إلى الرصيف وتنفض الغبار عن ثيابها.

وبدت المرأة وكأنها كانت تنام واقفة، عندما ترنحت وسقطت من الرصيف بين السكك الحديد قبيل وصول القطار.

وقالت الناطقة باسم الشرطة إيفا كروباكوفا في بيان نشر عبر الإنترنت "أظهر تسجيل فيديو أنها كانت تواجه صعوبة في الحفاظ على توازنها، فهوت وسقطت على السكة الحديد".

وأوضحت الناطقة "لكن المرأة بعد ذلك وقفت ونفضت الغبار عن ثيابها ورحلت" مشيرة إلى أنها رفضت الحصول على أي مساعدة طبية أو الخضوع لفحص كحول، مؤكدة أنها تشعر بالإرهاق فقط.

ووقع الحادث الاثنين الماضي ويظهر شريط الفيديو راكبا يحاول من دون جدوى التقاط المرأة الشابة، لكنها تسقط بعد ثوان قليلة قبل وصول القطار.

وعند توقف القطار ساعدها أشخاص ركعوا على الرصيف على الخروج من بين مقصورتين للقطار.

وأوضح بيتر فورليتشيك الناطق باسم وسائل النقل المشترك في براغ "هناك حفرة عميقة بين سكتي الحديد، وعندما يقع الشخص فيها لا يمكن للقطار أن يمسه، لأنه يكون بعيدا عنه".