بيع لوحة لرسام إسباني بمبلغ قياسي بلغ 14 مليون دولار

بيعت لوحة للرسام الإسباني، أيل غريكو، بسعر قياسي جديد خلال مزاد علني في لندن بسعر بلغ 14 مليون دولار.

وأفاد أليكس بيل، مدير قسم لوحات المعلمين الكبار لدى دار سوذبيز، أن هذه اللوحة كانت من بين عملين معروضين للبيع للرسام، وبيعت اللوحة بعد مزايدات محتدمة.

وتمثل اللوحة مؤسس رهبانية الآباء الدومينيكان في القرن الـ 13 يصلي راكعا إلى جانب صليب تحت سماء سوداء ملبدة.

وقد نفذت اللوحة في توليدو، وهي تمثل الصليب الذي غالبا ما استخدمه أيل غريكو في لوحاته عندما رسم قديسين يصلون.

وجذب المزاد عددا قياسيا من جامعي التحف من آسيا والشرق الأوسط، وبلغ رقم أعماله الإجمالي 35,048 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن الرسام الإيطالي ولد في 1541 وتوفي في 1614.