شرطة لندن تعرض سيارة "لامبورغيني" فارهة تواجه الإعدام

عرضت شرطة "سكوتلند يارد" سيارة فاخرة من طراز "لامبورغيني أفينتادور" صادرتها قبل نحو أسبوع أمام مقرها في لندن، لتحذير السائقين غير المؤمن عليهم بحسب ما نشرته صحيفة "الرياض" السعودية.

وتواجه السيارة الفاخرة البنفسجية اللون السحق وتحويلها إلى خردة بعد ضبطها في شوارع وسط لندن من دون تأمين، في حين تدرس شرطة سكوتلند يارد إمكانية توجيه تهم ضد سائقها وفق ما ذكرته صحيفة "اندبندنت" البريطانية أمس الخميس.

وأضافت أن شرطة سكوتلند يارد، المعروفة باسم شرطة لندن، أطلقت الشهر الماضي عملية أسمتها (كوبو) ضد السيارات غير المؤمن عليها، واحتجزت خلال يوم واحد 656 سيارة.

ونسبت الصحيفة إلى متحدث باسم الشرطة قوله "حجزنا العديد من أنواع السيارات وكانت بينها سيارات رياضية وواحدة من طراز لامبورغيني وأخرى من طراز فيراري في إطار عملية (كوبو)، وكان مصير الكثير منها السحق وتحويلها إلى خردة".

وقامت شرطة لندن بحجز سيارة (لامبورغيني أفينتادور) الذي يبلغ سعرها 350 ألف جنيه استرليني، أي ما يعادل نحو 533 ألف دولار، بالقرب من مخازن هارودز الشهيرة في حي نايتسبريدج وسط لندن.

وقالت إن مالك السيارة لم يتمكن من إثبات حيازته على رخصة قيادة ولا تأمين على السيارة لشرطة لندن، وقامت الأخيرة بنقلها على ظهر شاحنة إلى مكان الحجز أمام أنظار عشرات المعجبين الذين التقطوا صوراً لها.

وتُعتبر لامبورغيني أفينتادور واحدة من أسرع السيارات في العالم، وتصل سرعتها إلى نحو 349 كيلومتراً في الساعة.