ضاحي خلفان يودّع "تويتر" بعد تنحية مرسي

ما إن "عُزل" الرئيس المصري محمد مرسي من منصبه حتى خرج قائد شرطة دبي ضاحي خلفان تميم، المعروف بانتقاداته الدائمة لجماعة الإخوان المسلمين، عبر موقعه في "تويتر" ليعلن عبر تغريدة "أخيرة" أنه قرر اعتزال "التغريد".

وقام ضاحي خلفان أمس، بكتابة "كلمة" واحدة عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل "تويتر" وهي "باي"، في إشارة إلى أنه لن يعود إلى التغريدات مرة أخرى، مرفقاً معها صورة كُتب عليها "نظراً لتنحية الإخوان عن السلطة لذا فإن هذا الحساب أصبح مهجوراً"، وذلك بعد مرور يوم على قرار وزير الدفاع المصري الفريق عبدالفتاح السيسي عزل رئيس الجمهورية المنتخب الدكتور محمد مرسي المنتمي للإخوان، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور رئيساً مؤقتاً.

وكان قائد شرطة دبي قبل تغريدته الأخيرة كتب تغريدات كثيرة منها تهنئة للشعب في مصر، ومنها سخرية من خروج الإخوان من الحكم والرئاسة، ومن أهم التغريدات تطرقه إلى حملة الاعتقالات التي طالت قيادة "الجماعة" في مصر، وفي مقدمتهم المرشد العام الدكتور محمد بديع، بعد "بيان السيسي".

وكتب ضاحي خلفان "تخطيت كل الصعاب انتصرت على فكر طائفة بالية" و"حان الوقت أﻻ نتحدث عن الإخوان"، "إذا أحدث الشعب زلزاله وجال بالساحة أبطاله فقل للإخونجي حان الرحيل وحان التغير إحلاله"، و"عائلات قادة الإخوان هربوا للخارج!"، و"المرشد قُبض عليه في مرسى مطروح كان ينوي الهروب إلى اليمن".