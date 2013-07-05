منع السيارات في محيط مدرج "الكولوسيوم" الشهير في روما

أعلن رئيس بلدية روما الجديد إنياتسيو مارينو الجمعة، عزمه منع السيارات في محيط مدرج "الكولوسيوم" الشهير الذي تدهور وضعه بسبب التلوث.

وقال رئيس البلدية: "ابتداء من أغسطس/آب، سنغلق بعض الممرات التي تؤدي إلى الكولوسيوم، ومن المتوقع أن تخفض هذه التدابير حركة مرور السيارات بنسبة 90%".

وقد أثير جدل خلال الأشهر الأخيرة حول الوضع المزري للمعلم السياحي والتاريخي الشهير في العاصمة الإيطالية، ومن المزمع أن تتولى شركة خاصة ترميمه عما قريب.

غير أن إغلاق الممرات المؤدية إلى أكبر مدرج روماني قد يفاقم زحمة السير الخانقة في روما.

وساهم رئيس البلدية في تخفيف الزحام من خلال تنقله بواسطة دراجة هوائية.

يذكر أن الكولوسيوم الذي تم بناؤه في عهد الإمبراطور تيتوس هو أكبر مدرج شيد خلال الإمبراطورية الرومانية.

وقد ارتفعت عدد الزيارات التي يشهدها من مليون زيارة في السنة الواحدة إلى حوالي 6 ملايين بفضل فيلم "غلادييتر" للمخرج والمنتج ريدلي سكوت عام 2000.