الأمير هاري حفيد ملكة إنجلترا يتقن قيادة طائرة "أباتشي"

حاز الأمير هاري رخصة قائد طيار لمروحية أباتشي القتالية، على ما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، بعد أن كان مساعد طيار- مدفعي على متن الطائرة نفسها لثلاث سنوات.

وفي ختام أشهر عدة من التدريب، نجح النجل الأصغر للأمير تشارلز والأميرة ديانا في امتحان استمر ست ساعات خلال الأسبوع الحالي توج ثلاث سنوات من الخبرة على مروحية أباتشي.

وقال اللفتنانت كولونيل توم دو لا رو الضابط المسؤول عن هاري "إنه نجاح كبير للكابتن هاري الذي اجتاز الامتحان ببراعة".

وعاد هاري (28 عاما) في كانون الثاني/يناير من مهمته الثانية في أفغانستان في ولاية هلمند (جنوب) بعدما أمضى 20 أسبوعا فيها.

وهاري هو الثالث في ترتيب خلافة العرش، لكنه سيتراجع إلى المرتبة الرابعة مع ولادة أول طفل لشقيقه الأمير وليام وزوجته كايت المتوقعة خلال الشهر الحالي.