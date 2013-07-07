نمور تحاصر إندونيسيين فوق شجرة والإنقاذ سيصل بعد أيام

علق خمسة إندونيسيين فوق شجرة، ويتوقع أن يستمر الوضع لمدة ثلاثة أيام بعدما حاصرتهم مجموعة من النمور، إثر قتلهم عن طريق الخطأ أحد صغار هذه الفصيلة المفترسة، بحسب ما أعلنت الشرطة اليوم الأحد.

وواصلت النمور الأحد حصارها للشجرة والدوران حولها، وقد يستغرق الأمر يومين أو ثلاثة قبل أن تصل فرق الإنقاذ وتتمكن من إغاثة المحاصرين فوق الشجرة.

وتتزايد في الآونة الأخيرة اللقاءات غير الودية بين الإنسان والحيوانات في إندونيسيا، وسبب ذلك قطع الغابات وتدمير مواطن الحيوانات، ولكن المبارزة بين الطرفين تنتهي عادة لمصلحة الإنسان.

وكان الرجال المحاصرون قد دخلوا جزءاً نائياً من الحديقة الوطنية في جزيرة سومطرة بحثاً عن أخشاب نادرة، بحسب ما أوضح مسؤول في الشرطة لوكالة "فرانس برس"، الذي اعتبر أن دخول هذا الجزء من المحمية خطر جدا، بسبب وجود النمور والفيلة.

ونصب الرجال فخاً، بغية الإمساك بغزال أو ظبي لطهوه، لكن الفخ كان من نصيب صغير نمر. إثر ذلك، هاجمت النمور الرجال وفتكت بأحدهم فيما لاذ الباقون إلى جذع شجرة حيث ما زالوا محاصرين.

وتوجهت قوة قوامها 30 شخصاً منهم عسكريون إلى المكان لإنقاذ الرجال العالقين، بعدما أبلغهم سكان القرى المجاورة بالحادثة، لكن الأمر يتطلب يومين أو ثلاثة للوصول إلى المكان.

وأوضح المسؤول في الشرطة قائلاً: "إذا كانت النمور ما زالت موجودة حول الشجرة، ينبغي أن نطردها أو نجعلها تنام، ثم ننزل الرجال".