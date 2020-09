مادونا مرتدية النقاب: "ثورة الحب ستنتصر إن شاء الله"

تبدو المغنية الأميركية مادونا صادمة دائماً بحركاتها وابتكاراتها غير المتوقعة، وآخر ما قامت به مادونا الغرائبية دائماً أنها نشرت صورة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وعلى موقع إنستغرام، وهي مرتدية ''زيا يشبه النقاب''، وكتبت: ''ثورة الحب ستنتصر.. إن شاء الله''، وإن كانت كتبت الجملة بالإنجليزية فإنها حافظت على "إن شاء الله" بلفظها العربي The Revolution of .Love is on...Inshallah"

ولم يستطع أحد أن يعرف بعد سبب أو مناسبة الصورة أو حتى الهدف منها، وبقيت تعليقات المعجبين والمتابعين لمادونا تتراوح بين التساؤلات والتأييد والرفض.

البعض من عشاق مادونا وبحسب ما نقلت جريدة الإندبندنت البريطانية فسر الأمر بأنه رسالة "تمكين للمرأة"، إلا أن آخرين رفضوا هذا التفسير مشيرين إلى أنه يشكل رادعاً للمرأة.

ولطالما حاولت ملكة البوب لفت الأنظار من خلال تصرفات غير مألوفة، فمرة تتعرى على المسرح، وأخرى ترتدي حجابا، وستبقى مادونا شخصية خلافية لافتة للنظر طالما أنها تستطيع على ابتكار الغريب.