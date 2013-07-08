متطوعون لحماية السيدات ومنع التحرش في "التحرير"

في ظل الأعداد الكبيرة التي تتوافد على ميادين مصر المختلفة، واحتشاد مئات الألوف من أجل دعم ثورة 30 من يونيو، والأهداف التي حققتها بعزل الرئيس محمد مرسي، قام الثوار داخل ميدان التحرير ومحيط قصر الاتحادية بتنظيم عملية دخول السيدات وخروجهن من الميدان، كما تم عمل حواجز حديدية وتنظيم مكان خاص من أجلهن للتظاهر داخل الميدان، أمام المنصة الرئيسية مباشرة، حتى لا تحدث أية احتكاكات خلال التظاهر والاحتشاد، وحتى يستطيع نساء مصر من التعبير عن وجهة نظرهن بحرية شديدة.

ورصدت "العربية.نت" حركة الدخول إلى ميدان التحرير، حيث تتواجد متطوعات من أجل تفتيش السيدات لمنع وجود دخلاء داخل الميدان، على أن تعتذر المتطوعة إلى من تقوم بتفتيشها عقب انتهاء التفتيش، من أجل التأكيد على أن هذه العملية لحماية الميدان فقط.

كما يقوم متطوعون يرتدون رداء أصفر مميزا بتوجيه النساء إلى مدخل خاص، تتواجد على حدوده حواجز حديدية، من أجل التظاهر بداخله، على أن يدخل إليه الأطفال إذا ما تواجدوا، خاصة وأن هناك نساء يصطحبن أطفالهن إلى الميدان، ويفصل بين المنطقة المخصصة للنساء وباقي المتظاهرين داخل الميدان بعض الأمتار.

ومن جهة أخرى، يتم الإعلان عبر المنصة الرئيسية لميدان التحرير، وكذلك المنصة الرئيسية لمحيط قصر الاتحادية، عن أرقام الهواتف الخاصة ببعض الحركات التي تواجه عملية التحرش، أو المتطوعين في هذه العملية من أجل الإبلاغ عن هذا النوع من الحوادث إن وجدت، حيث تشهد الميادين المختلفة توافد عدد كبير من النساء من أجل المشاركة في الهتاف والتأكيد على مطالب الثورة.