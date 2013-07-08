موسم جديد من "ورتل القرآن" يوميا في رمضان على "العربية"

للموسم الثاني على التوالي تواصل قناة "العربية" بث البرنامج الرمضاني اليومي "ورتّل القرآن" الذي يسعى إلى التعريف بنخبة من قرّاء القرآن الكريم في العالم العربي وإطلاع مشاهدي القناة على تجاربهم في حفظ وتلاوة القرآن الكريم.

وتضم حلقات هذا العام نخبة من القراء المشهورين من مصر والمغرب العربي ودول الخليج. ويتضمن البرنامج الذي يبث يومياً عند الساعة 17:30 بتوقيت السعودية، مسيرة القارئ وتجربته الشخصية في الحفظ والتلاوة.

كما يسلّط البرنامج الضوء على أشهر المدارس في القراءة والترتيل، بالإضافة الى التعريف بالمقامات المعتمدة في التلاوة والفروق بينها وفق المناطق المختلفة. ويقدم البرنامج مادة متميزة في الثقافة القرآنية تتعلق بأنواع القراءات والفروق بينها والطرق الميسرة لحفظ القرآن الكريم.

وبرنامج "ورتّل القرآن" من إعداد الزميل محمد الهادي الحناشي، وتصوير الزميل سامر الرواشدة، وإخراج الزميل وسام الرماح.