ملكة جمال العالم موخي: زوجي يهينني ويضربني

في الوقت الذي كانت تتمنى ملكة جمال العالم السابقة ونجمة السينما الهندية "بوليوود" يوكتا موخي حياة هانئة ورغيدة، فإنها عكس ذلك، من خلال تعرضها للضرب الجسدي والعنف من قبل زوجها وأسرته.

وبحسب صحيفة الإمارات اليوم، فإن يوكتا موخي تتعرض في الآونة الأخيرة إلى عدة مشاكل تتعلق بالعنف المنزلي والاعتداء الجسدي.

وزعمت ملكة الجمال السابقة أن زوجها وأهله لم يكتفوا بالإيذاء اللفظي في حقها فقط، بل تعدى الأمر إلى ضربها عندما رفضت رد المهر لتسوية المشاكل العالقة، وجرت معاملتها مثل الحيوان على يد الأمير وعائلته، وقد رفعت قضية تحت القسم 498 من قانون العقوبات الهندي ضد زوجها وعائلته.

وتوجت يوكتا ملكة جمال العالم في ديسمبر 1999 في مسرح أولمبيا في لندن، و مثلت في بضعة أفلام ببوليوود.

وكانت موخي (36 عاماً) قد تزوجت من "الأمير تولي" عام 2008، وكانت تقيم مع ابنها البالغ من العمر ثلاث سنوات بصحبة والديها.

