موقع "العربية نت" يتعرض لهجوم متواصل مصدره مصر

يتعرّض موقع "العربية نت" حالياً لهجوم إلكتروني متواصل، بدأ تدريجياً من يوم الثلاثاء 3 يوليو/تموز، ووصل إلى ذروته أمس الاثنين 8 يوليو/تموز، ولا يزال مستمراً حتى اللحظة.

وبدأ الهجوم تحديداً بعد خطاب القائد العام للقوات المسلحة المصرية اللواء عبدالفتاح السيسي الثلاثاء الماضي الذي أعلن من خلاله عزل الرئيس محمد مرسي.

وكشف الفريق التقني في قناة "العربية" أن الهجوم كان مصدره في البداية مصر، ليتنوع في الأيام الأخيرة ويشمل مناطق مختلفة من العالم.

ويهدف الهجوم لوضع الموقع تحت ضغط كبير ما يؤخر نشر الموضوعات، وتحميل الصفحات والفيديوهات، الأمر الذي يؤثر على سرعة تصفح الموقع بشكل عام.

ولمواجهة هذا الهجوم أوقف الفريق التقني لـ"العربية"، مؤقتاً، خدمتي التعليقات والبحث، وذلك لحين إيجاد حلول آمنة لصدّ الهجوم المستمر منذ أيام.

يُذكر أن قناة "العربية" وموقعها الإلكتروني "العربية نت" يتعرضان لهجمات متواصلة من جهات متنوعة، حيث تم التشويش على بث القناة من قبل جهات في ليبيا ومصر في السنوات الماضية.

كما تعرّض الموقع لهجمات متفرقة مصدرها سوريا وليبيا وأماكن أخرى، ويبدو أن الموقع أصبح حالياً هدفاً لمجموعات تسعى لتعطيله لأسباب غير معروفة.