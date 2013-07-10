التون جون يقطع جولته الأوروبية لإصابته بالتهاب الزائدة

اضطر المغني البريطاني التون جون، إلى قطع جولته الصيفية في أوروبا، وذلك لإصابته بالتهاب حاد في الزائدة، وتقرر إخضاعه قريبا لعملية لاستئصالها في بريطانيا.

وأوضح بيان نشر على موقعه الإلكتروني الرسمي، أن المغني البالغ 66 عاما "يخضع الآن لعلاج مكثف بالمضادات الحيوية، وستجرى له عملية جراحية في الأسابيع المقبلة".

التون جون النجم الكبير في عالم البوب منذ أكثر من أربعين عاما، مرض خلال جولته الأوروبية، ما جعله يجري فحوصات للدم وتصويرا بالسكانر، وقد أوصاه أطباؤه بتعليق كل الحفلات المقررة في إطار جولته الأوروبية.

وخلال حفلة في الثالث من يوليو/ تموز في فانديه غرب فرنسا، قال المغني إنه "مريض بعض الشيء" لكنه وعد جمهوره بالفرنسية بأنه سيسعى جاهدا ليكون عند المستوى.

وقال الناطق باسمه في البيان المنشور على الموقع، إن المغني لن يستأنف جولته "إلا بعد أن يتعافى كليا".

يذكر أنه كان من المفترض أن يحيي التون جون حفلة في إيطاليا الثلاثاء ومن ثم التوجه إلى ألمانيا وبعدها إلى هايد بارك في لندن الجمعة.

في ذات السياق، سبق وأن اضطر المغني العام الماضي إلى الغاء حفلات في الولايات المتحدة، بعدما أصيب بالتهاب في الشعب الهوائية ومن ثم بتسمم غذائي، وفي العام 1999 وضع له الأطباء جهازا لضبط نبضات القلب.

وباع التون جون أكثر من 250 مليون البوم في مسيرته الفنية، وبيعت أكثر من 33 مليون نسخة من أغنيته "كاندل إن ذي ويند 1997" التي غناها خلال مراسم دفن الأميرة ديانا العام 1997.