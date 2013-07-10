حب أوباما لخضار البروكلي يثير جدلاً سياسياً في أميركا

يثير البروكلي جدلاً سياسياً في أميركا، خاصة بين الرؤساء، الحالي والسابقين، حيث يشيد بعضهم بهذا الخضار التابع لفصيلة الكرنبيات، والذي يحتوي على مواد غذائية أكثر من غيره، في حين لا يطيق البعض الآخر رؤيته.

فقد أشاد باراك أوباما بمنافع البروكلي، حيث سئل الرئيس الأميركي الحالي خلال حفل أقيم في البيت الأبيض عن طعامه المفضل، فأجاب أنه البروكلي، مشيدا بمنافع هذا الخضار.

لكن تصريحاته أثارت من جديد جدلاً في واشنطن وعلى تويتر حول منافع البروكلي من عدمها. وتوقع مستشار الحملة الرئاسية لأوباما، ديفيد بلوف، هجوماً من الجمهوريين على هذا الخضار. وقال عبر تويتر: "كل المرشحين الجمهوريين في 2016 عليهم أن يتعهدوا عدم أكل البروكلي بعد الآن".

وكان الرئيس السابق، جورج بوش الأب، يكره البروكلي بشدة لدرجة أنه منع تقديمه في الطائرة الرئاسية. وقال بوش في العام 1990: "لم أحب البروكلي منذ طفولتي، لكن أمي كانت تجبرني على أكله"، مضيفاً: "أنا رئيس الولايات المتحدة، ولن آكل البروكلي مجدداً".