قرابة 24 مليون مشاهدة لصفحات "العربية.نت" في أسبوع

سجَّل موقع قناة "العربية"، "العربية.نت" 23,5 مليون مشاهدة لصفحاته خلال أسبوع واحد، وفق إحصائية "Google Analytics"، رغم ما يتعرض له حالياً من هجوم إلكتروني متواصل، بدأ تدريجياً من يوم الثلاثاء 3 يوليو/تموز ووصل إلى ذروته الاثنين الماضي 8 يوليو/تموز، ولايزال مستمراً حتى اللحظة.

وجذبت مواكبة الحدث المصري ونقل تفاصيل الأحداث والتغيرات المتسارعة التي يشهدها الشارع المصري حالياً لحظة بلحظة منذ اندلاع ثورة 30 يونيو/حزيران، نحو 17 مليون زائر في غضون أسبوع واحد، وفق الإحصائيات الرسمية، بالإضافة إلى 6,5 مليون زائر تابعوا الأحداث عبر تطبيقات "العربية نت" على كل من "iPhone" و"Android" و"iPad".

ومن أبرز الموضوعات التي جذبت قراء "العربية.نت" في الفترة من الأول من يوليو/تموز وحتى السابع من نفس الشهر، "فيديو يُظهر تورّط عناصر إخوانية في إلقاء طفلين من بناية"، حيث سجل 116,351 مشاهدة، تلاه موضوع بعنوان "بيان للجيش المصري في نهاية المهلة.. والسيسي يلتقي البرادعي" محققاً 112,288 مشاهدة، بالإضافة إلى عدد كبير من الموضوعات المعنية بالشأن المصري.

يُذكر أن الهجوم على الموقع بدأ تحديداً بعد خطاب القائد العام للقوات المسلحة المصرية اللواء عبدالفتاح السيسي الثلاثاء الماضي، الذي أعلن من خلاله عزل الرئيس محمد مرسي.

وكشف الفريق التقني في قناة "العربية" أن الهجوم كان مصدره في البداية مصر، ليتنوع في الأيام الأخيرة ويشمل مناطق مختلفة من العالم.

ويهدف الهجوم لوضع الموقع تحت ضغط كبير ما يُؤخر نشر الموضوعات وتحميل الصفحات والفيديوهات، الأمر الذي يؤثر على سرعة تصفح الموقع بشكل عام.

يمكن معرفة معلومات أكثر حول تطبيقات العربية على الهواتف النقالة من خلال الرابط التالي :www.alarabiya.net/applications.html