معتصمو التحرير يستقبلون شهر رمضان بصلاة التراويح

استقبل معتصمو ميدان التحرير شهر رمضان الكريم بأداء صلاة التراويح في قلب الميدان، حيث تواجد الرجال والنساء من أجل أداء الصلاة، مع استمرار إغلاق حركة المرور داخل الميدان، واستمرار تواجد عملية التأمين على حدوده، وتواجد المتطوعين لتيسير حركة الدخول والخروج.

ورصدت "العربية.نت" مظاهر أول صلاة للتراويح في الميدان والتي شهدت قيام المصلين بالدعاء للفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، من أجل أن يوفقه الله سبحانه وتعالى في مهمته التي يقوم بها في الوقت الحالي، بالإضافة إلى الدعاء لمصر كي تخرج من محنتها ويتوحد المصريون جميعاً في هذه الفترة، كما كانت هناك لافتات يتم توزيعها داخل الميدان كُتب عليها "لا للإرهاب" ورفض شعبي لما يتم داخل محيط ميدان رابعة العدوية، وكان لافتاً أن تقوم بعض المصليات بأداء الصلاة وهي مرتدية لعلم مصر، كما تواجد عدد من الأطفال داخل الميدان بصحبة ذويهم.

إفطار يومي

ومن جهة أخرى أكد بعض المعتصمين لـ"العربية.نت" أنه سيكون هناك إفطار جماعي يومي داخل الميدان، وذلك خلال شهر رمضان المبارك، الذي سيقضيه بعض المعتصمين داخل خيامهم، بينما يأتي البعض الآخر من منازله بشكل يومي سواء لمشاركة المعتصمين أداء الصلاة أو المشاركة في الإفطار، وأشاروا إلى أنه سيكون هناك عدد من الفقرات التي سيتم الإتفاق عليها لاحقاً من أجل إحياء ليالي رمضان داخل ميدان التحرير.