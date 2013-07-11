أفغاني يحمل حماره على ظهره وغزال يستنجد بسائح بإفريقيا

أظهر فيديو على موقع "يوتيوب" كيف حمل أفغاني حماره على ظهره وسط انصياع كامل من الأخير.

فبعد أن انقطعت الحال برجل أفغاني، لم يجد بداً من أن يحمل حماره لينقله من مقاطعة أودان بوسط العاصمة كابل، إلى منطقة سيباط ليجلب منها بضاعته.

وكشف شريط فيديو ثان على موقع "يوتيوب" عن قيام غزال بالقفز إلى داخل سيارة يستقلها مجموعة من السياح في حديقة بجنوب إفريقيا عبر نافذتها، وذلك هرباً من فهدين حاصراه وكادا يفتكان به.

فانتهت المطاردة الجنونية للفهدين اللذين كانا يطاردان قطيعاً من الغزلان، في حديقة كروجر الوطنية، بمحاصرة الفهدين لغزال وحيد، الذي استنجد بسيارة سائح وركب معه السيارة.