البابا فرنسيس "رجل العام" في تصنيف " فانيتي فير"

منحت مجلة "فانيتي فير" بنسختها الإيطالية لقب "رجل العام" للبابا فرنسيس، ووضعت صورته على غلاف عددها الأسبوعي الذي صدر الأربعاء، وتضمن خمس مقابلات مع مشاهير، من بينهم المغنيان أندريا بوتشيلي والتون جون.

وعنونت المجلة صفحتها الأولى "بالتوفيق بابا فرنسيس" وذكرت بإدانة الحبر الأعظم "لا مبالاة" العالم بمصير المهاجرين الذين لقي مئات منهم مصرعهم في البحر المتوسط في السنوات الأخيرة في سعيهم إلى حياة أفضل.

واعتبرت "فانيتي فير" أن "الأيام المئة الأولى من الولاية البابوية التي بدأت في الثالث عشر من آذار/مارس ساهمت في تصدره هذا التصنيف لزعماء العالم الذي يحدثون فرقا في التاريخ"، مضيفة "لكن الثورة لا تزال مستمرة".

وجمعت المجلة خمس شهادات بشأن البابا الأرجنتيني الأصل.

وصرح المغني التون جون أن البابا "فرنسيس يجسد التواضع في عصر يطغى عليه التعاظم، وآمل أن تصل رسالته إلى الأفراد الأكثر تهميشاً في المجتمع وأخص بالذكر مثليي الجنس".

أما المغني أندريا بوتشيلي فقال إن "البابا فرنسيس هو حقا هبة من الله إلى كنيسته التي تعصف بها قوى الشر".

وفي رأي الكاتب جورجو فاليتي، "يتمتع خورخي بيرغوليو بالمزايا جميعها التي تسمح له بأن ينأى بنفسه عن الفضائح كلها التي شوهت صورة الفاتيكان خلال الفترة الأخيرة".