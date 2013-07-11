القارئ محمد علي الطاروطي يستعرض تجربته على "العربية"

يستضيف البرنامج الرمضاني اليومي "ورتّل القرآن" في اليوم الثاني من شهر رمضان القارئ المصري المعروف الشيخ محمد علي الطاروطي، الذي يستعرض تجربته مع القرآن الكريم منذ نشأته في عائلة قرآنية في قرية طاروط، وهى إحدى قرى محافظة الشرقية القريبة من الزقازيق.

تخرج الطاروطي من كلية التجارة، وعمل إماما وخطيباً بعدد من المساجد بمحافظة الشرقية، والقارئ محمد علي الطاروطي شقيق القارئ الكبير عبد الفتاح الطاروطي الذي تأثر بمنهجه في التلاوة في بداية مسيرته قبل أن يختار لنفسه طريقا ومدرسة خاصة.

وتم اعتماد القارئ محمد علي الطاروطي كقارئ في الإذاعة والتلفزيون المصري، وقد ساهم ضمن الإذاعات المصرية في تسجيل مئات التلاوات والمشاركات الإذاعية والتلفزيوينية، وللطاروطي تسجيلات للقرآن الكريم بصوته يتم تداولها على نطاق واسع عبر الأشرطة المسموعة ومن خلال شبكة الإنترنيت التي يتواصل عبرها مع جمهوره الكبير في مصر وخارجها.

كما شارك القارئ الطاروطي في عدد من المناسبات الدينية خارج مصر، وسافر إلى دول عربية وأوروبية لتلاوة القرآن الكريم، كما ساهم في إحياء الليالي الرمضانية التي تقام من قبل وزراة الأوقاف المصرية في عدد من الدول الخليجية.

وللموسم الثاني على التوالي يواصل البرنامج الرمضاني "ورتّل القرآن" التجوال في عدد من الدول العربية للتعريف بقراء القرآن الكريم وللاطلاع على التجارب والمدارس المختلفة في التلاوة.