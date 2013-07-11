طائرة أميركية بلا طيار تهبط لأول مرة على حاملة طائرات

أعلنت البحرية الأميركية أن نموذج الطائرة الشبح من دون طيار اكس- 47 بي، حطت على حاملة الطائرات الأميركية يو اس اس جورج اتش دبليو بوش، في سابقة تفتح فصلا جديدا في تاريخ سلاح الطيران البحري.

الطائرة الشبح اكس - 47 التي تعد أكثر استقلالا من الطائرات بدون طيار الحالية والتي يتم التحكم فيها عن بعد كانت قد أقلعت من قاعدة باتوكسانت ريفر في ميريلاند لتحط على حاملة الطائرات الراسية قبالة سواحل فيرجينيا.

وقال الكابتن جيمي انغدال المسؤول عن البرنامج إن هذا النموذج من الطائرات "يشغل باستقلال خلال الطيران، لكن للضابط المسؤول عن عملية الهبوط مراقبة رقمية مباشرة بواسطة زر يستخدمه" في حال حصول مشكلة.