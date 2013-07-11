القناة الرابعة البريطانية ترفع أذان الفجر طوال رمضان

أضفت القناة الرابعة البريطانية على شهر رمضان هذا العام رونقاً جديداً وجاذبية من خلال رفعها لأدان الفجر الذي لطالما انتظر سماعه المسلمون هناك، في خطوة هي الأولى من نوعها ولاقت استحساناً واهتماماً من مختلف وسائل الإعلام البريطانية.

ويعد قرار رفع أذان الفجر على القناة الرابعة البريطانية قرار تاريخي لطالما انتظره المسلمون في بريطانيا, حيث سيستمر رفعه طيلة شهر رمضان المبارك، كاعتراف من القناة المستقلة بالبريطانيين المسلمين واحتراماً لثقافاتهم.

وستقدم القناة الرابعة بالإضافة لأذان الفجر برامج من بينها "رمضان بريطانيا" الذي يسعى للتعريف بالدين الإسلامي ومعاني الشهر الفضيل للمسلمين الذين يبلغ عددهم نحو 2.8 مليون نسمة في بريطانيا.

وباكستان هي الأخرى تكاد تتغير معالمها خلال رمضان، فأجواء الشهر الفضيل تطبع الشارع الباكستاني فتزدحم المحلات قبيل الإفطار لاقتناء مستلزمات موائد الإفطار، كما تكثر في رمضان الصدقات وموائد الإفطار للفقراء وعابري السبيل.

وفي إندونيسيا، أكبر الدول الإسلامية عدداً للسكان, يبقى رمضان شهر التكافل بين الناس، فيزيد عدد المصلين في المساجد خصوصاً لأداء صلاة التراويح والقيام.

وتطبع أجواء روحانية رمضان في ماليزيا, وتعمّ مظاهر الفرح المرتبطة بعادات وتقاليد الماليزيين.

ولشهر رمضان في الفلبين عادات توارثها الأهالي، فما أن تثبت رؤية الهلال إيذاناً ببدء الصوم حتى تعمّ الفرحة تيمناً بقدوم هذا الشهر، فتضاء المساجد ويقبل المواطنون على تذكّر الفقراء والمحتاجين.