قناة بريطانية تقطع إرسالها 4 مرات يومياً لبث الأذان

بدأ المسلمون في بريطانيا صيامهم الأربعاء على أذان الفجر الذي بثته "القناة الرابعة" في التلفزيون البريطاني بصوت الموسيقي حسن رسول.

ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط"، كانت القناة أعلنت أنها ستبث أذان الفجر في الثالثة صباحا طوال أيام الشهر في أول سابقة من نوعها لشبكة تلفزيون تمولها الحكومة في بريطانيا، كما ستقطع القناة التي تختص ببثها الأقليات في بريطانيا بثها المعتاد أربع مرات في أول أيام شهر رمضان لعرض أفلام قصيرة مدة كل منها 20 ثانية لتذكير المشاهدين بموعد الصلاة.

واختار المسؤولون لأداء الأذان حسن رسول، وهو موسيقي من جنوب إفريقيا، وصورته الكاميرات وهو يتجول في شوارع لندن مرتديا ملابس عصرية شبابية، ويتوقف لإلقاء الأذان بينما يمر من حوله المارة من كل الثقافات والخلفيات، تتبعه من شوارع الأحياء الضيقة إلى الأسواق الشعبية، وأمام مبنى البرلمان إلى جسر لندن. يتردد صوته العذب ويتلقى الابتسامات أحيانا من المارة، ونظرات الفضول أيضا، لكن الابتسامة التي تعلو وجهه تتغلب على الاستغراب الذي يقابله.

وقال مؤدي الأذان حسن رسول: "أؤذن في بعض الأوقات في أماكن مختلفة، ولكن في شهر رمضان سأؤذن لكل الصلوات في مسجد الحي الذي أعيش به في هارو".

ويؤكد رسول، أنه "سعيد جدا بالأمر"، ويقول: "أمر جيد أن نرى على شاشة قناة رسمية برامج إيجابية، خصوصاً وأننا نرى دائماً صوراً مشوهة للإسلام والمسلمين على شاشات التلفزيون، وخاصة بعد حادثة مقتل الجندي لي ريجبي في حي ووليتش على يد متطرفين ".

وعرف رسول عن نفسه أنه مغني وهو ما أكده بقوله: "أنا أغني وأكتب الأغاني، أغنياتي تميل لنوعية موسيقى (السول) وأغنيات بوب ديلون. وأصدرت عدة أغنيات بالفعل".

وحول لقطة الفيديو التي ظهر فيها الشرطي البريطاني أوضح رسول: "قمنا بسؤالهما بالسماح لنا باستخدام الفقرة التي يظهران بها ووافق أحدهما ورفض الآخر، ولكننا عرضنا له الجزء الذي تم تصويره وحاولنا إقناعه بأن العمل هادف وسيكون أمرا جيدا إذا ما ظهر فيه كشرطي، ونجحنا في إقناعه في النهاية".

ونشأ رسول في جنوب إفريقيا حيث اكتشف موهبته الموسيقية، وكان يلح على المؤذن في مسجد بلدته ليسمح له برفع الأذان عندما لم يكن عمره يزيد على ست سنوات.

وكانت القناة قد أعلنت أنها أعدت برامج خاصة تذاع على مدار الشهر ضمن باقة خاصة تحمل اسم "4 رمضان" تبدأها ببرنامج "رمضان بريطاني جدا" وبرنامجين يذاعان يوميا في الصباح والمساء بعنوان "تأملات رمضانية" و"مذكرات رمضان".