"ورتل القرآن" يستضيف القارئ الكويتي الشيخ فهد الكندري

استضاف البرنامج الرمضاني اليومي "ورتّل القرآن"، الذي يبث يومياً على شاشة "العربية" الساعة الخامسة والنصف بتوقيت السعودية، القارئ الكويتي فهد الكندري إمام مسجد الدولة الكبير في الكويت والقارئ المعروف في منطقة الخليج العربي.

واستعرض الكندري خلال الحلقة تجربته في حفظ وتلاوة القرآن الكريم منذ ساقته الأقدار إلى عالم القرآن الكريم بعد أن كانت رغبة والده في أن يكون لاعب كرة قدم، ليمضي في رحلة طويلة مع القرآن وإمامة المصلين وعمره لم يتعدَّ 14 عاماً، كما ختم القرآن الكريم وعمره 15 سنة فقط على يد الشيخ رشاد بن محمد سيد أحمد علام.

وشارك الشيخ فهد الكندري في العديد من المسابقات القرآنية في الكويت وفي دول إسلامية أخرى، ونال المركز الأول مرات عدة في مسابقات أمير الكويت من فئة 5 أجزاء إلى فئة 25 جزءاً، وهو بذلك واحد من القرّاء الذين يجيدون التلاوة بقراءات مختلفة.

ويبث برنامج "ورتّل القرآن" يومياً على شاشة "العربية" في موسمه الثاني بعد أن جال عدداً من الدول العربية والتقى أشهر القراء، كما يضمّ هذا الموسم نخبة من القراء المميزين من بينهم عدد من صغار السن.

يُذكر أن البرنامج من إعداد الزميل محمد الهادي الحناشي، وتصوير الزميل سامر الرواشدة، وإخراج الزميل وسام الرماح.