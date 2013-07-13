إمام الحرم المكي يدعو لمصر وأهلها بالحفظ من كل سوء

دعا إمام الحرم المكي الشيخ ماهر المعيقلي لمصر بعد صلاة التراويح، حيث كان يصلى خلفه نحو مليون مسلم.

وابتهل الشيخ المعيقلي في دعائه بأن يحفظ الله مصر وأهلها من كل مكروه وسوء، وأن يجمع قلوب أهلها على الخير.

يذكر أن مصر تعيش أزمة منذ 30 يونيو، حيث خرج الشعب في ثورة عزلت الرئيس السابق محمد مرسي، ونصبت الرئيس عدلي منصور، ولا يزال مناصرو مرسي ومعارضوه ملتزمين بالميادين ثباتاً على مواقفهم.

وكان الأسبوع الماضي شهد أحداثا دامية راح ضحيتها عشرات المصريين، الأمر الذي دعا العقلاء للبحث عن حلول بالحوار حقنا لدماء الشعب.