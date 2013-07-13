الجيش الحر يدخل "باب الحارة" رمز المقاومة السورية

نشر ناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة أظهرت مجموعة من الشبان من الغوطة الشرقية ويعتقد بانتمائهم إلى الجيش الحر، أثناء دخولهم لموقع تصوير مسلسل "باب الحارة".

ومعروف أن فكرة "باب الحارة" تحكي عن مقاومة السوريين في الحارات والأحياء القديمة للمستعمر الفرنسي، وفي حالة الجيش السوري الحر الآن فهناك رمزية للمقاومة تخص رفضه لديكتاتورية نظام بشار الأسد.

وتجول الشابان في أماكن التصوير الرئيسية، حيث اقتحموا "مخفر أبو جودة" ودخلوا الى زنزاناته وتوعدوا من هناك بتحرير سجناء المزة بدمشق.

كما دخل الشبان الى "بايكة أبو شهاب"، زعيم باب الحارة، في المسلسل الشهير الذي تم عرضه على خمسة أجزاء خلال أشهر رمضان السابقة. ورافقت مشاهد الفيديو أغنية مقدمة المسلسل.

وعلّق أحد الشبان على دخوله مواقع التصوير قائلاً: "هي باب الحارة، نحن هنا باب الحارة، رجال الغوطة الشرقية باب الحارة، رجال عبد الله بن سلام باب الحارة.. سنمسك بشار الأسد ونعدمه هنا في باب الحارة".



