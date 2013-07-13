مقاطعة إندونيسية تحظر الاستعانة بسكرتيرات إناث

كشف حاكم مقاطعة إندونيسية أنه أمر المدراء الرفيعي المستوى في مقاطعته بالاستعاضة عن سكرتيراتهم الإناث برجال، بعد سلسلة من الفضائح الخاصة بالعلاقات الغرامية خارج إطار الزواج.

وصرح روسلي حبيبي، حاكم مقاطعة غورونتالو الواقعة في شمال جزيرة سولاويسي الإندونيسية لوكالة فرانس برس، "تلقيت تقارير أفادت بأن الكثيرين من المسؤولين الحكوميين هنا يقيمون علاقات خارج إطار الزواج مع سكرتيراتهم".

وتابع قائلا: "إنهم يعاملونهن معاملة أفضل من تلك التي تتلقاها زوجاتهم. ويقدمون إليهن الهدايا من سفراتهم، مثل العطور والحقائب الفاخرة، فيما لا يجلبون أي هدية لزوجاتهم".

وأوضح الحاكم "لهذه الأسباب جميعها، أمرتهم بالاستعاضة عن سكرتيراتهم الإناث برجال أو أخريات متقدمات في السن".

وروسلي حبيبي هو على قناعة بأن معاونيه سيمتثلون لهذه التعليمات، وإن لم تتخذ أي تدابير في حق المخالفين.

وكانت إدارة مقاطعة غورونتالو قد طلبت العام الماضي من 3200 موظف حكومي تحويل رواتبهم الشهرية إلى حسابات زوجاتهم المصرفية، في مسعى إلى الحد من الخيانات الزوجية.