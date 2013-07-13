وجهات نظر: الاختلاط بين الجنسين تحت حكم حماس لغزة

استعرض برنامج "وجهات نظر" الذي يبث على قناة "العربية الحدث" قضية الاختلاط بين الجنسين تحت حكم حماس لغزة.

وجهة النظر الأولى للسيد وليد مزهر مستشار وزارة التربية والتعليم بقطاع غزة: "أنا ضد الاختلاط في المؤسسات التعليمية بعد سن التاسعة وذلك لسببين. السبب الأول يكمن في عادات وتقاليد شعبنا العربي التي تحظر الاختلاط، ونحن شعب مسلم وديننا الإسلامي يمنع ذلك، وفيما يتعلق بالسبب الثاني، فهو سبب تربوي بامتياز، فقد أثبتت العديد من الدراسات التربوية أن عدم الاختلاط بين الجنسين يصب في صالح العملية التعليمية أكثر من الاختلاط في حد ذاته".

وجهة النظر الأخرى للسيد صلاح عبد العاطي عضو الهيئة العليا لحقوق الإنسان: "أنا مع الاختلاط بين الجنسين، لكونه يكفل المشاركة الحقيقية لكافة القطاعات في المجتمع خاصة النساء، فلا تنمية حقيقية ولا ديمقراطية وحقوق إنسان بدون مشاركة النساء، كما أن الاختلاط يساهم في إيجاد مجتمعات عصرية مبنية على الثقة المتبادلة بين الجنسين، وهذه الثقة تقوم على أن المرأة شريكة في قاعدة التنمية وبناء المجتمع.

للتذكير فإن "وجهات نظر" هو برنامج يومي يبث على شاشة "العربية الحدث" ويهدف لتوسيع دائرة الحوار ويعاد بث كل حلقة مرات عدة في اليوم الواحد وتتطلع عبره قناة العربية الى توسيع دائرة الحوار في العالم العربي وهو عبارة عن طرح لوجهتي نظر مختلفتين حول أبرز القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية والعلمية من خلال إشراك أكبر عدد ممكن من أصحاب الرأي من سياسيين ومثقفين وأكاديميين وعلماء ورجال اقتصاد ومواطنين عاديين يحملون أفكارا ومواقف جادة من أجل التعريف بهم وإظهارهم على شاشة "العربية".