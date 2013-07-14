فصل موظفين بعد خرق بيانات المرضى في مستشفى بأميركا

قال مركز سيدار سيناي الطبي في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة، إن خمسة من العاملين في المجال الطبي فصلوا من العمل، لاختراقهم بيانات المرضى في المستشفى، في حين ذكر موقع تي أم زد المتخصص في أخبار المشاهير على الإنترنت أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان كانت من بين من استهدفهم هذا الاختراق .

وصرح مركز سيدار سيناي، المفضل لدى المشاهير الذين يسعون للعلاج الطبي، في بيان أن لديه "معيارا عاليا للأمن" و"في هذه الحالة اخترق هذا المعيار."

ووضعت كارداشيان مولودة في مركز سيدار سيناي في 15 يونيو/حزيران.

وامتنع مسؤولو سيدار سيناي عن تحديد من الذي تم اختراق خصوصيته، لكن إدارة المستشفى قالت إنها "أبلغت المرضى الذين شملهم هذا الأمر" واعتذرت لهم.

وقال بيان المستشفى إن اختراق سجلات 14 مريضا حدث فيما بين 18 يونيو/حزيران و24 من الشهر نفسه.

وذكر موقع تي أم زد أن كارداشيان خرجت من مركز سيدار سيناي بعد أسبوع من ولادتها، وقام المستشفى بالاتصال بها وأبلغها أنها كانت إحدى المرضى الذين تم اختراق سجلاتهم.