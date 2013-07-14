وجهات نظر: انتشار ظاهرة التسول في المجتمع الفلسطيني

تناولت حلقة اليوم الأحد، من برنامج وجهات نظر، الذي يبث يومياً على قناة العربية الحدث، إشكالية انتشار ظاهرة التسول في المجتمع الفلسطيني.

وجهة النظر الأولى لوزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري: "قالت إن تظاهرة التسول مقرونة بالفقر والحروب، وليس هناك ظاهرة للتسول بالمفهوم المتعارف عليه في فلسطين، كما أن وزارة الشؤون الاجتماعية تقدم مساعدات نقدية منتظمة، وتؤمن شبكة أمان اجتماعي لما يقارب لـ 100 ألف أسرة فلسطينية بالضفة وغزة، مشيرة إلى أن جميع الحالات التي يمكن أن تكون في حالة تسول، تضع تحت المراقبة والملاحظة من قبل وزارة الشؤون بالتعاون مع وزارة الداخلية حتى ننتهي منها.

أما وجهة النظر الأخرى لصالح هنية، رئيس جمعية حماية المستهل: "من الواضح أن برنامج الحكومة الفلسطينية في مواجهة الفقر والافقار وظاهرة التسول بين الأطفال خصوصا بين النساء الفلسطينيات هي برامج ضعيفة جدا، وبحاجة إلى تطوير خصوصا شبكة الأمان الاجتماعي التي يجب أن تشمل المزيد من الأسر لمجابهة ظاهرة الفقر، وعزا ذلك، إلى أن كل المؤشرات الإحصائية تشير إلى زيادة معدلات الفقر بفلسطين، نتيجة الإجراءات الإسرائيلية القائمة على الأرض.