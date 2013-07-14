"ورتّل القرآن" يستضيف القارئ المصري محمد المهدي نجاتي

يستضيف البرنامج الرمضاني اليومي "ورتّل القرآن" الذي تبثه قناة "العربية" الساعة الخامسة والنصف بتوقيت السعودية القارئ المصري محمد المهدي نجاتي المعروف في مصر بالقارئ المحاسب.

وتستعرض هذه الحلقة مسيرة قارئ ترك دفاتر الحسابات ليخوض تجربة تلاوة القرآن الكريم، ففي الخامسة عشرة من عمره أتمّ حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ أحمد سرور، ثم تعلّم فنون تلاوة القرآن الكريم على يد فضيلة الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، وقد حصل القارئ محمد المهدي نجاتي على الإجازة في قراءة القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم لينطلق قارئاً جامعاً بين حسنيي الصوت والأداء.

ويروي القارئ في هذه الحلقة محمد المهدي نجاتي رحلته في تلاوة القرآن الكريم وترتيله في مختلف المحافظات المصرية، فتم تكريمه مرات عديدة خلال الاحتفالات المصرية الرسمية بليلة القدر التي تقام في شهر رمضان من كل عام، ولم يقتصر نجاحه على مصر فحسب فسافر سفيراً للقرآن الكريم في عدد من الأقطار ليحصل على تكريم من الرئيس الهندي خلال عام 2006.