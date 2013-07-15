وجهات نظر: الإضرابات الفردية في السجون الإسرائيلية

ناقشت حلقة اليوم الاثنين من برنامج "وجهات نظر"، الذي يعرض يومياً على قناة "العربية الحدث"، حركة الاضرابات الفردية في السجون الإسرائيلية.

وجهة النظر الأولى للأسير المحرر خضر عدنان، حيث يقول: "الإضراب الفردي هو إضراب يقوم به الفرد، وإن خيره ومنفعته تعود على الحركة الأسيرة الفلسطينية برمتها، بل عززت الإضرابات الفردية في سجون الاحتلال الإسرائيلي من عودة القضية الفلسطينية إلى الواجهة، واليوم نضرب عن الطعام من أجل الحرية والعزة والكرامة، وندعو كل عربي وإسلامي أن يساندنا في معركة الأمعاء الخاوية، كما أن العديد من الأسرى تحرروا بفعل الإضرابات الفردية".

أما وجهة النظر الثانية فكانت على لسان نائل البرغوثي، عميد الأسرى المحررين، حيث يقول: "الإضراب الفردي غير محبب، لأن انعكاساته تتجسد فقط على الأسير أو مجموعة محددة من الأسرى دون غيرهم، وبالتالي فإن الحشد الجماهيري خلف هؤلاء يكون ضعيفا، في حين أن الإضرابات الجماعية تستقطب حشدا جماهيريا واسعا، وتكون إنجازاتها على كل الأسرى في كل السجون، سواء كان السجين مضربا أو غير مضرب".