"ورتّل القرآن" يستضيف القارئ المغربي حسن جعيط

يستضيف البرنامج الرمضاني اليومي "ورتّل القرآن"، الذي تبثه قناة "العربية" يوميا على الساعة الخامسة والنصف بتوقيت السعودية، القارئ المغربي حسن جعيط في حلقة تسلط الضوء على الطريقة المغربية في تلاوة القرآن الكريم، والتي تتميز عن المدارس الأخرى باعتمادها على المقامات الأندلسية.

وفي هذه الحلقة يستعرض القارئ حسن جعيط، وهو واحد من أشهر القراء في المغرب مسيرته في حفظ وتلاوة القرآن الكريم، بدءاً من الكتاتيب القرآنية التي تعلم فيها الحفظ، وصولاً إلى التلاوة في المناسبات الرسمية أمام الملك المغربي محمد السادس.

وحصل القارئ حسن جعيط على الدكتوراه في العلوم الإسلامية وله العديد من الأنشطة القرآنية، من ذلك مسؤوليته عن المسابقات القرآنية في المغرب ضمن وزارة الأوقاف المغربية، وهو أيضا صاحب تجربة إعلامية حيث له العديد من الإسهامات الإذاعية والتلفزية في المغرب وله العديد من التسجيلات القرآنية بصوته.

والبرنامج الذي يبث للموسم الثاني على شاشة قناة "العربية" يهدف إلى التعريف بالتجارب المختلفة في القراءة والحفظ للقرآن الكريم ويقدم نماذج من حفاظ كتاب الله ونخبة من أبرز الأصوات التي لمعت في التلاوة والترتيل، وهو من إعداد محمد الهادي الحناشي وتصوير سامر الرواشدة وإخراج وسام الرماح، وقد طاف فريق البرنامج في عدد من الدول العربية، وأجرى العديد من اللقاءات مع عشرات القراء الذين يظهرون على شاشة "العربية" للمرة الأولى.