أردني يخترع "ثلاجة الفقراء" تعمل بلا كهرباء

استطاع أردني اختراع ثلاجة لا تحتاج إلى كهرباء، وستكون بمثابة "حدث" استثنائي للطبقة الكادحة في الأردن والعالم، فقد قام الدكتور محمد الدباس، من قسم هندسة الميكانيكا بجامعة مؤتة الأردنية، باختراع ثلاجة تعمل من دون كهرباء.

وبحسب صحيفة "الغد" الأردنية، قال الدباس إن ابتكاره لما وصفها بـ"ثلاجة الفقراء" يأتي خدمة للمجتمع في المناطق النائية وبكلفة بسيطة وصديقة للبيئة، حيث تعمل بمبدأ التبخر ومن دون كهرباء، لاستخدامها في مناطق البادية تحديداً.

وأضاف الدباس أن الابتكار الذي توصل إليه يوفر نظام تبريد باستخدام الطاقة الشمسية بدلاً من البطاريات أو الكهرباء من خلال تخزين هذه الطاقة، وباستخدام الطين أو مادة ماصة للماء كالإسفنج والماء، مبيناً أنه تم إجراء اختبارات على المرحلة التجريبة لهذه الثلاجة في مناطق البادية لجمع البيانات التكنولوجية على أساس منتظم.

وأوضح أن هذه الثلاجة لا تحتاج إلى كهرباء، وتوظف مزيجاً من توصيل الحرارة والحمل الحراري، وعلاوة على ذلك فإنه يمكن صناعتها من المواد المتاحة الشائعة مثل الورق المقوى والرمل.