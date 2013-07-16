محمد بن راشد يدشن ستوديوهات MBC للإنتاج الدرامي

دشّنت "مجموعة MBC" استوديوهات "O3 للإنتاج الدرامي"، التي تُعدّ من أحدث استوديوهات الإنتاج الإعلامي، وأكثرها تطوّراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وحضر حفل الافتتاح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ وليد البراهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إم بي سي"، ومحمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وجمع من المسؤولين.

وتُعدّ "استوديوهات O3 للإنتاج الدرامي" الأولى من ثلاثة ستوديوات ستطلقها "مدينة دبي للاستديو" قبل نهاية العام الحالي، والتي من شأنها تطوير قطاع صناعة المحتوى في المنطقة.

وقد أبدى محمد بن راشد، إعجابه بالمستوى المتطور للاستوديو الذي تبلغ مساحته الكلية 15 ألف قدم مربع، وما يعكسه هذا الرقي من حرص على تقديم محتوى متميز يبرز للعالم قدرة الإعلامي العربي على المنافسة بجدارة واستحقاق، ويضع عالمنا العربي في مكانته المستحقة على خارطة صناعة الإعلام العالمية.

ومن جهتها، أعربت مجموعة "إم بي سي" عن كامل تقديرها للدعم الكبير الذي توليه دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة للإعلام والإعلاميين، وقدمت بالغ الشكر لنائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لرعايته ودعمه المتواصل للمجتمع الإعلامي العربي كافة، والذي تتم ترجمته دائما في صورة مبادرات مهمة تفتح أمام المؤسسات العربية مجالات التحسين والتجويد، بما تهيئه من بيئة تتوخى كافة المقومات التي تساهم في تيسير عمل الإعلامي وتمنحه القدرة على الابتكار والإبداع.

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وأشاد رئيس مجلس إدارة مجموعة "إم بي سي"، الشيخ وليد البراهيم، بهذه الخطوة الرائدة، وقال "كما راهنّا سابقاً على دبي، في عام 2002، عندما انتقلت المجموعة إليها من لندن، وكان الرهان صائباً وما يزال، كذلك نراهن عليها اليوم مجدداً، لكن هذه المرة على "مدينة دبي للاستوديوهات" تحديداً، خصوصاً أنها تقدم أرضية إنتاجية صلبة بكافة مرافقها وتجهيزاتها التكنولوجية الأكثر تطوراً، والتي تضاهي من حيث الحجم والكفاءة والقدرات والحداثة، أضخم استوديوهات الإنتاج العالمية".

وأضاف الشيخ البراهيم، "من شأن هذه الخطوة أن تسهم، إن شاء الله، في تعزيز مكانة دبي على مستوى العالم كمدينة رائدة في صناعة المحتوى الإعلامي، وأن توفر مقومات النجاح المتكاملة، لتتخطى معها الإنتاجات الدرامية والبرامجية المرتقبة كافة التوقعات والطموحات".