القمر يتم ربع المسافة في مداره حول الأرض

وصل قمر شهر رمضان المبارك إلى مرحلة التربيع الأول اليوم الثلاثاء عند الساعة 6:18 صباحا، وفي هذا الوقت لن يكن موجوداً في السماء، وسوف يشرق ما بعد الظهر ويرتفع في السماء ويرصد بالعين المجردة قبل غروب الشمس، ليصل إلى أعلى نقطة له في السماء الساعة 6 مساء.

وأفادت الجمعية الفلكية بجدة، بحسب "الرياض"، أنه "بعد غروب الشمس يرصد القمر ويلاحظ أن نصفه مضاء والنصف الآخر مظلم، ما يعني أن القمر قد أتم ربع المسافة في مداره حول الأرض".

وأضافت، "سيقع القمر بين كوكب زحل والذي سيبدو للراصد بالعين المجردة كنجم ذهبي ونجم السماك الأعزل بلونه الأبيض المزرق، ويمكن ملاحظة تبيان الألوان الجميلة بينهما بالعين المجردة، ومن خلال المنظار الثنائي العينية يمكن رؤية ذلك التبيان في الألوان بشكل أكثر وضوحاً، ومن خلال تلسكوب متوسط الحجم يمكن رؤية حلقات زحل".

إضافة لذلك، يرصد كوكب الزهرة بسهولة في الأفق الغربي وهو يظهر كنجم أبيض فائق السطوع واللمعان للراصد بالعين المجردة.

وأضافت الجمعية، أنه "لمشاهدة تضاريس القمر الرئيسية يمكن استخدام تلسكوب صغير أو منظار ثنائي العينية والنظر على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المظلم والمضيء للقمر، لكن الخط الفاصل هو أفضل موقع، حيث إن الظلال تتسبب في أن الفوهات القمرية والجبال تظهر أكثر بروزاً مقارنة بالمناطق المحيطة بها".