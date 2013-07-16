لون شعر ووزن وجنس المولود الملكي يشعل المراهنات

تدعى ألكسندرا، وهي طفلة تاليا، يراوح وزنها بين 3,17 كيلوغرام و3,6 كيلوغرام.. هذه هي مواصفات "المولود الملكي" التي وضعتها مكاتب المراهنات مع اقتراب موعد ولادة طفل كايت دوقة كامبريدج.

وسعى المراهنون إلى ضبط توقعاتهم في الأسابيع الأخيرة، أملاً في الفوز بأموال كبيرة من خلال المراهنة على جنس الطفل واسمه ووزنه ولون شعره.

المراهنون الأكثر جرأة لا يزال بإمكانهم المراهنة على ولادة طفل أصهب الشعر يزيد وزنه على 4,5 كيلوغرام، ويحمل اسم راعي أبقار أميركي، أو لاعب كرة قدم مثل واين (واين روني)، في خليط غير مرجح قد يدر على صاحبه الملايين في حال تحقق.

وقال غاري بورتون من شركة "كورال" للمراهنات: "نسجل بعض الحركة على صعيد ولادة طفل ذكر، لكن الاتجاه العام هو نحو ولادة طفلة".

وأوضح بورتون أنه "أكبر حدث على صعيد المراهنات خارج إطار الرياضة وسباقات الخيل. لقد سجلنا مراهنات خلال مسألة انتخاب البابا، وحول برامج تلفزيون الواقع، لكن هذا الحدث يتجاوز كل شيء. لقد تجاوزنا عتبة نصف مليون جنيه إسترليني (577 ألف يورو) من المراهانات، ونتجه إلى 750 ألفاً، والوتيرة تتسارع".

وفي حين نصبت وسائل الإعلام آلات التصوير والكاميرات منذ فترة أمام المستشفى، حيث ستلد كايت طفلها، وهي تترقب تالياً الموعد، فإن مسألة الاسم الذي سيطلق على المولود هي التي تشغل المراهنين خصوصاً.

والاسم الأكثر رواجاً هو ألكسندرا، الذي هو الاسم الثاني للملكة إليزابيث الثاني الذي يتفوق بأشواط على شارلوت.

وثمة إقبال على اسم الكسندرا، لأن كايت صرحت في أحد الأيام أنه الاسم المفضل لديها.

ولم يعد اسم الكسندرا رائجاً جداًن إذ خرج من تصنيف أكثر مئة اسم انتشاراً في انجلترا وويلز خلال إحصاء الأخير في 2011.

وقال جو كريلي من شركة "وليام هيل" للمراهنات "مواطن من النمسا راهن بألف جنيه (1155 يورو) على أن المولود سيكون ذكراً، وهو الرهان الأعلى الذي سجلناه حتى الآن".