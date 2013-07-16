وجهات نظر:المبادرة الخليجية إجهاض للثورة أم إنقاذ لليمن

استعرض برنامج "وجهات نظر" الذي يبث على قناة "العربية الحدث" لليوم موضوع المبادرة الخليجية ووجهات النظر في أنها إجهاض للثورة أم إنقاذ لليمن.

وجهة النظر الأولى للسيد فارس السقاف وهو داعم للمبادرة الخليجية: "بعد مضي هذه المدة من توقيع المبادرة الخليجية يتبين أنها كانت المخرج وخارطة الطريق التي منعت الحرب الأهلية والانقسام في اليمن، ودفعت بالفرقاء الى طاولة الحوار ليخرجوا بنتائج بناء دولة يمنية حديثة بناء على الدستور ومواده، المشكلة لا تكمن في المبادرة الخليجية ولكنها تكمن في تنفيذ بنودها وروحها ومقاصدها".

وجهة النظر الأخرى للسيد محمد المقبلي وهو رافض للمبادرة الخليجية: "السلبي في معظم جوانب المبادرة هو نقل البلد من قمة الغليان الثوري الى طاولة الفرز السياسي ومن دائرة التسويات الاجتماعية المستحقة الى دائرة التسويات السياسية الماكرة، أدت إلى تصدع داخل جبهة الثورة، فالحوثي بدأ بالتحرك في شمال الشمال والقاعدة بدأت بالتحرك في أبين، هناك فجوة خطيرة بين الحل الشباشبي والحل السياسي، فأسوء ما في المبادرة الخليجية أنها حصنت ثلث قرن من نظام الجريمة، النظام البوليسي الذي عذب الناس وأصبح هذا النظام يشعر بأنه لن تناله يد العدالة".

للتذكير فإن "وجهات نظر" هو برنامج يومي يبث على شاشة "العربية الحدث" ويهدف لتوسيع دائرة الحوار ويعاد بث كل حلقة مرات عدة في اليوم الواحد وتتطلع عبره قناة "العربية" الى توسيع دائرة الحوار في العالم العربي وهو عبارة عن طرح لوجهتي نظر مختلفتين حول أبرز القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية والعلمية من خلال إشراك أكبر عدد ممكن من أصحاب الرأي من سياسيين ومثقفين وأكاديميين وعلماء ورجال اقتصاد ومواطنين عاديين يحملون أفكارا ومواقف جادة من أجل التعريف بهم وإظهارهم على شاشة "العربية".