باندا عملاقة تضع توأماً في حديقة حيوانات أتلانتا

وضعت باندا عملاقة في حديقة حيوانات أتلانتا توأماً، الاثنين، في مفاجأة فيما يبدو لمسؤولي الحديقة، الذين توقعوا أن تنجب صغيراً واحداً.

وقال مسؤولو الحديقة إن الباندا، واسمها "لون لون"، وضعت التوأم حوالي الساعة 18:23 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وهما أول مولودين لباندا عملاقة في أميركا هذا العام.

وقال نائب مدير الحديقة دوايت لوسون: "لم يكن لدينا سبب لتوقع ولادة توأم، على الرغم من أننا لم نستبعد ذلك"، مضيفاً أن ولادة التوائم شيء شائع بين حيوانات الباندا.

وقال المسؤولون إن الحديقة لم تشهد من قبل ولادة توأم، لكن "لون لون" وضعت في السابق ثلاثة حيوانات.

وحيوانات الباندا العملاقة من الكائنات المعرضة لخطر الانقراض، ويقع موطنها في عدد قليل من السلاسل الجبلية وسط الصين.

وقال مسؤولون إنه يوجد حوالي 1600 من حيوانات الباندا تعيش في البرية، وحوالي 300 في حدائق للحيوان غالبيتها في الصين.

وقال لوسون إنه لم يتم التأكد حتى الآن من نوع توأم الباندا الصغيرين.