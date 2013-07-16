"ورتل القرآن" يستضيف القارئ الكويتي شايع التميمي

يستضيف البرنامج الرمضاني اليومي "ورتل القرآن" الذي تبثه قناة "العربية" يومياً خلال شهر رمضان على الساعة الخامسة والنصف بتوقيت السعودية، القارئ الكويتي الشاب شايع التميمي ليستعرض تجربته في حفظ وتلاوة القرآن الكريم.

تلقى الشاب شايع التميمي القرآن الكريم على يد عدد من قراء الكويت الكبار وتأثر بهم فتعهدوه بالرعاية والدعم والاهتمام ليبرز اسمه كقارئ وإمام ومؤذن دون أن يؤثر ذلك على مسيرته الدراسية حيث يتابع الشيخ شايع دراسته في المرحلة المتوسطة بمدارس الكويت.

وتأثر الشيخ شايع بقراء الكويت والسعودية من أمثال الشيخ مشاري العفاسي والشيخ ماهر المعيقلي ساعيا في مرحلة أولى إلى تقليدهم والاقتداء بهم لكي يسلك لنفسه طريقاً مستقلاً في القراءة.

ويواصل البرنامج على امتداد شهر رمضان استضافة نخبة من القراء من مختلف الدول العربية مستعرضا تجاربهم في الحفظ والتلاوة.