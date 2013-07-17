بلدية دبي تكافح السمنة.. بتوزيع الذهب على من يقلّص وزنه

قررت بلدية دبي، في إطار جهودها لمكافحة السمنة، منح كل مواطن يفقد كيلوغرامين من وزنه خلال فترة شهر كمية من الذهب، ضمن إطار حملة أطلق عليها اسم "وزنك ذهب".

وسيحصل المشارك على غرام واحد من الذهب عن كل كيلو غرام ينقصه من وزنه. كما أنه وفي ختام البرنامج سيحصل 3 فائزين يتم سحب أسمائهم في قرعة على سبيكة ذهبية يعادل سعرها 20 ألف درهم لكل فائز.

وعلى الراغبين في المشاركة القيام بوزن أنفسهم في أماكن عامة في دبي للمرة الأولى نهار الجمعة المقبل، وعلى جميع المشاركين التواجد في اليوم النهائي لقياس الوزن في 16 أغسطس/آب المقبل.

وسيتلقى المشاركون نصائح من خبراء تغذية وأطباء لمساعدتهم في تخفيف أوزانهم مع التعهد بعدم اللجوء الى "طرق غير سليمة" لخسارة الوزن.



