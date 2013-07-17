وجهات نظر: الاختلاط بجامعات الكويت بين التحذير والترحيب

استعرض برنامج "وجهات نظر" الذي يبث على قناة "العربية الحدث"، قضية الاختلاط بين الجنسين في جامعات الكويت.

وجهة النظر الأولى للناشطة الحقوقية الدكتورة ابتهال الخطيب: "التعليم حق تكفله كافة الدول المدنية الحضارية المتقدمة، ولا يقل عنه أهمية اختيار نوعية التعليم الذي يرغب به الفرد. برأيي الشخصي التعليم المشترك هو الأفضل والأصح نفسياً واجتماعياً وأكاديمياً، خصوصاً للطلاب والطالبات في المرحلة الجامعية".

وجهة النظر الأخرى لعضو مجلس الأمة مشاري الحسيني الذي يقول: "أنا ضد التوجه لإسقاط قانون منع الاختلاط، فما لا شك فيه أنا مع قانون منع الاختلاط، كونه يتماشى بشكل منسجم جداً مع فطرتنا الدينية والاجتماعية، ولا شك أننا أحياناً نكون مجبورين على الاختلاط، إلا أنه تحت تصرف أيدينا في مواقع كثيرة".

للتذكير فإن "وجهات نظر" هو برنامج يومي يبث على شاشة "العربية الحدث"، ويهدف لتوسيع دائرة الحوار، ويعاد بث كل حلقة مرات عدة في اليوم الواحد، وتتطلع عبره قناة "العربية" إلى توسيع دائرة الحوار في العالم العربي، وهو عبارة عن طرح لوجهتي نظر مختلفتين حول أبرز القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية والعلمية من خلال إشراك أكبر عدد ممكن من أصحاب الرأي من سياسيين ومثقفين وأكاديميين وعلماء ورجال اقتصاد ومواطنين عاديين يحملون أفكاراً ومواقف جادة من أجل التعريف بهم وإظهارهم على شاشة "العربية".