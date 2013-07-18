قسوة معاملة الأمن تدفع صحافيا بريطانيا لمغادرة الخرطوم

أعلنت لجنة حماية الصحافيين، أمس الأربعاء، أن مراسلاً بريطانياً يعمل لصالح وكالة أنباء بلومبيرغ العالمية غادر السودان خشية على حياته بعد توقيفه بصورة تعسفية وضربه، أثناء احتجازه من قبل الأمن السوداني.

وقالت اللجنة ومقرّها نيويورك في بيان "إن مايكل غان أخبر اللجنة بأنه غادر البلاد في الثاني من تموز/يوليو خوفاً على حياته".

وجاء الحادث بعد عام من طرد السلطات السودانية مراسلة بلومبيرغ المصرية سلمى الورداني التي احتجزت أثناء محاولتها تغطية مظاهرة مناهضة للحكومة.

ورفض غان التعليق على الأمر عند اتصال "فرانس برس" به الخميس، ولكنه أبلغ لجنة حماية الصحافيين بأن رجال أمن باللباس المدني أوقفوه أثناء تغطيته الاجتماع الذي عقده حزب الأمة المعارض في 29 حزيران/يونيو.

وأضافت اللجنة في بيانها أن غان أكد أنه تعرّض للضرب عدة مرات، كما تم تفتيش حقيبته وتفتيش جيوبه، ووضع قميصه على رأسه قبل أن يرمى في ظهر شاحنة صغيرة مع عدد من المواطنين السودانيين"، مشيرة إلى أنه اقتيد مغمض العينين وتم استجوابه لثلاث ساعات حول ما يفعله في السودان.

هذا.. ولم يعلق وزير الإعلام السوداني أحمد بلال أو الناطق باسم الخارجية السودانية أبوبكر الصديق على الأمر.

وصنفت منظمة "مراسلون بلا حدود" السودان في المرتبة 170 في قائمة تضم 179 بلداً، في الترتيب العالمي لاحترام حرية التعبير والصحافة.